Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer zieht Frau in den Graben - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In der Nacht zu Sonntag (28.06., 03.15 Uhr) befand sich eine 24-jährige Frau zu Fuß auf der Augustdorfer Straße in Richtung Stukenbrock. Als der Fahrer eines dunklen Autos ihr anbot, sie zum Bahnhof zu fahren, stieg sie in den Wagen ein. Wenige Zeit später bog der bislang unbekannte Täter mit seinem Wagen in die Zufahrt eines Golfplatzes an der Augustdorfer Straße ein und hielt auf dem Golfplatz an. Nachdem er mehrfach sexuellen Kontakt forderte, zog er die 24-Jährige in den Graben neben dem Auto und versuchte sich an der jungen Frau zu vergehen.

Diese schrie so laut, dass eine Zeugin auf sie aufmerksam wurde. Die Zeugin fuhr mit dem Auto auf die beiden zu. Durch das Eingreifen der couragierten Frau, ließ der Mann von der 24-Jährigen ab und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Bei dem Fahrzeug des Mannes soll es sich um einen dunklen Kastenwagen, vermutlich mit Schiebetüren gehandelt haben. Ersten Ermittlungen nach, war das Fahrzeug mit einem Karlsruher Kennzeichen (KA) zugelassen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen ca. 35- 40 Jahre alten Mann, möglicherweise osteuropäischer Herkunft. Der Mann wirkte sportlich, trug dunkle Kleidung und hatte sehr kurze Haare, bzw. eine Glatze.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Angaben zu dem Kastenwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

