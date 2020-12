Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Bei Rot gefahren

ErwitteErwitte (ots)

Am Freitag, um 07:15 Uhr, kam es an der Kreuzung B 55/Wehringhauser Wed/Overhagener Weg zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem VW Polo aus Erwitte kommend auf der B 55 in Richtung Lippstadt unterwegs. Nach mehreren Zeugenaussagen fuhr er bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Dort kollidierte er mit dem von rechts aus dem Wehringhauser Weg kommenden Opel Corsa eines 27-jährigen Mannes aus Geseke. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 14.000,- EUR geschätzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (lü)

