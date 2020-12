Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Geldbörse gestohlen

RüthenRüthen (ots)

Am Donnerstag, um 10:00 Uhr, wurde einer 49-jährigen Frau aus Rüthen das Portemonnaie entwendet. Die hatte nach einem Einkauf beim Discounter an der Lippstädter Straße ihre Börse wahrscheinlich im Einkaufswagen abgelegt. Beim Beladen ihres Autos bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie fehlte. Kurz zuvor hatte sich ein Mann mehrfach verdächtig nahe bei ihr aufgehalten. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld und Papieren auch mehrere Debit-Karten. Die Polizei wird nicht müde vor Taschendieben zu warnen. "Tragen Sie ihre Wertsachen immer am Körper. Es dient ihrer eigenen Sicherheit!" (lü)

