Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ladendieb gefangen

SoestSoest (ots)

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, wurde die Polizei in die Brüderstraße gerufen. Hier hatten zwei Männer einen Ladendiebstahl begangen. Eine Angestellte des Kaufhauses verfolgte die beiden Täter und rief dabei um Hilfe. Ein Polizeibeamter, der privat in der Fußgängerzone unterwegs war, bekam das mit. Er konnte einen der fliehenden Täter fassen und brachte ihn zu Boden. Hier hielt er ihn bis zum Eintreffen des Streifenwagens fest. Der 22-jährige Mann, der in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Echtrop lebt, wehrte sich zunächst heftig gegen eine Durchsuchung. Dabei versuchte er mit den Armen und seinem Kopf die Beamten zu schlagen. Diese legten ihm letztlich Handfesseln an. Bei ihm wurden drei Flaschen Parfüm aus dem Geschäft sichergestellt. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der 22-Jährige nicht weiter befragt werden. Gegen ihn wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Der zweite Täter konnte von der Kaufhausangestellten recht gut beschrieben werden. Er hatte auf der Flucht einen Tasche mit mehreren Parfümartikeln fallen lassen. Kurz darauf wurde im Rahmen der Fahndung der 22-jährige Täter am Busbahnhof in Begleitung des zweiten, noch unbekannten Täters angetroffen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann der ebenfalls in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Echtrop gemeldet ist. In seinem Rucksack trug er weiteres Diebesgut aus einem anderen Soester Geschäft bei sich. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass ein Haftbefehl gegen den 25-Jährigen bestand. Daraufhin wurde er festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. (lü

