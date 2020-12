Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Taschendiebe

WarsteinWarstein (ots)

Leichtes Spiel haben Taschendiebe vor allem immer dann, wenn Menschen vollkommen arglos sind. So wurde einer Frau am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt ihr Portemonnaie entwendet. Sie hatte die Geldbörse in ihrer Handtasche währen des Einkaufs im Einkaufswagen liegen. An der Kasse bemerkte sie dann, dass ihr Portemonnaie nicht mehr da war. Neben Bargeld befanden sich Debit-Karten und Papiere in der Geldbörse. Allein die Wiederbeschaffung der der Karten und Papiere kostet in einem Fall wie diesem zwei- bis dreihundert Euro. Keine Versicherung kommt für diesen Schaden auf. Außerdem ist mit der Wiederbeschaffung jede Menge Arbeit verbunden. Die Taschendiebe dagegen haben mit einem, für sie leichten Griff, reiche Beute gemacht. Darum der Appell der Polizei: "Tragen Sie ihre Geldbörse direkt am Körper. Machen Sie keine "Weihnachtsgeschenke" an Taschendiebe, die haben das nicht verdient!" (lü)

