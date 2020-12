POL-SO: Soest - Taschendiebe

Kreispolizeibehörde Soest

Am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr wurde einer 67-jährigen Frau aus Soest das Portemonnaie aus der Jackentasche gestohlen. Die Seniorin trug die Börse in ihrer Jackentasche. Unbekannte Täter müssen ihr in einem Geschäft im City-Center am Bahnhof die Geldbörse unbemerkt aus der Tasche gezogen haben. Hinweise zu den Dieben die Bargeld und eine EC-Karte mit der Börse entwendeten gibt es nicht. Die Polizei rät dazu, Portemonnaies direkt am Körper zu tragen. Taschendiebe sind geschickt und schlagen meist unbemerkt zu. Den entstehenden Schaden müssen die Opfer allein tragen! (lü)

