Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Betrunken auf dem Motorroller

SoestSoest (ots)

Am Dienstag, um 19:00 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei einen gestürzten Motorroller-Fahrer an der Werler Landstraße. Die Beamten trafen in Höhe der Firma Kaufland auf einen 47-jährigen Mann aus Soest, der auf dem Seitenstreifen mit seinem Motorroller zu Fall gekommen war. Dabei hatte er sich leicht verletzt. Nachdem den Polizisten Alkoholgeruch aufgefallen war, führte der Rollerfahrer einen freiwilligen Alkoholvortest mit dem Ergebnis 1,0 Promille durch. Da auch noch der Verdacht auf Konsum weiterer Drogen bestand, wurden ihm anschließend mehrere Blutproben entnommen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell