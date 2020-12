Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

LippstadtLippstadt (ots)

Am Dienstag, um 16:55 Uhr, kam es auf der Berliner Straße kurz vor der Kreuzung mit der Lipperoder Straße und der Lippestraße zu einem Unfall. Eine 75-jährige Frau aus Salzkotten war mit ihrem VW Golf in Richtung Erwitte unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links in Richtung Lipperode abzubiegen. Beim Fahrstreifenwechsel auf die Abbiegerspur übersah sie, dass der vor ihr befindliche VW T-Roc eines 56-jährigen Mannes aus Detmold, aufgrund des Ampelrückstaus stand. Sie prallte hinten links auf das Fahrzeug. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von insgesamt etwa 9.000,- EUR. (lü)

