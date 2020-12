Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Sachbeschädigungen

LippstadtLippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte fünf Jugendliche beobachtet die an der Schule "Im Grünen Winkel" mehrere Rundpfosten herausgerissen hatten. Anschließend wurden die Pfosten zu einer Brücke mitgenommen und in die Lippe geworfen. Während des Gesprächs mit der Polizeileitstelle verfolgte der Zeuge die fünf Jugendlichen und gab den Standort durch. Die Beamten der Streife konnten die vier Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein Mädchen im Alter von 15 Jahren antreffen. Ihre Personalien wurden aufgenommen und später entsprechende Anzeigen wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung geschrieben. Dank des aufmerksamen Zeugen, der die Tatausführung auch noch per Handy dokumentiert hat, konnten die Tatverdächtigen schnell ermittelt werden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell