Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Katalysatoren ausgebaut und gestohlen

Celle (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18.10.20) bauten unbekannte Täter von insgesamt drei VW Lupo die Katalysatoren aus. Zwei PKW standen auf einem Parkplatz in der Albert-Schweitzer-Straße, ein weiterer im Talweg vor dem Haus des Fahrzeughalters. Es entstand jeweils ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die in der Nähe dieser Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Celle melden unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell