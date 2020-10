Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Wienhausen (ots)

Am 17.10.2020, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der K 50 zwischen Bockelskamp und Wienhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen hatte ein Motorradfahrer versucht, mit einem sogenannten "Wheelie", also einem Fahren nur auf dem Hinterrad, einen PKW zu überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, berührte den überholten PKW und stürzte. Der schwer verletzte 22-jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt umgehend durch einen RTW ins AKH Celle verbracht. Die K 50 war für ca. 25 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

