Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in das Celler Badeland

Celle (ots)

Mindestens zwei Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:00 und 04:00 Uhr, ein höher gelegenes Fenster auf der Rückseite des Celler Badelandes aufgebrochen und sind in das Schwimmbad eingestiegen. Dort haben sie sich zielgerichtet Zutritt zum Büro verschafft und dort den Tresor aufgeflext. Unter Mitnahme der Tageseinnahmen sind die Täter danach wieder unbemerkt aus dem zuvor aufgebrochenen Fenster gestiegen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-0

