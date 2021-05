Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen jugendlicher Mädchen forderte am Dienstag gegen 19:00 Uhr im Overlandpark in Bietigheim-Bissingen zwei Verletzte.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach wurden eine 18-Jährige und eine 17-Jährige von einer fünfköpfigen Gruppe jugendlicher Mädchen im Alter von etwa 15 bis 18 Jahren abwechselnd geschlagen, an den Haaren gezogen und getreten. Hierbei erlitt die 18-Jährige Kopfverletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 17-Jährige, die am ganzen Oberkörper leichte Verletzungen davontrug, begab sich ebenfalls für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind bislang ungeklärt. Da zur Tatzeit reger Personenverkehr herrschte, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen etwaige Zeugen sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell