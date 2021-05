Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Beim Ausparken auf Mercedes gefahren

Ludwigsburg (ots)

Eine grüne Sattelzugmaschine mit vermutlich bulgarischem Kennzeichen sucht die Polizei in Böblingen nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen in der Hanns-Klemm-Straße. Zwischen 6:00 und 7:00 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer vor Haus Nr. 57 rückwärts, fuhr auf einen geparkten Mercedes und richtete dabei etwa 5.000 Euro Sachschaden an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell