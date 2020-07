Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verdacht einer Sachbeschädigung an Kfz (16.07.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall an einem geparkten Pkw, der sich am Donnerstagnachmittag oder Donnerstagabend in der Burgstraße ereignete.

Unbekannte Täter bewarfen einen dort geparkten, schwarz lackierten Fiat mit Tuttlinger Kennzeichen mit mehreren rohen Eiern und verursachten zumindest die Verunreinigung des Kraftfahrzeuges. Ob ein Schaden an dem Pkw entstand, wird sich noch zeigen. Der Fahrzeughalter bewertet den Vorfall als vermutlichen Einschüchterungsversuch von Unbekannten.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

