POL-GE: Aggression bei Ladenschluss

Am Mittwoch, 26. Mai 2021, gegen 20.10 Uhr wurden die Beamten dann zu einem Geschäft in die Bahnhofstraße gerufen. Der Ladeninhaber hatte zuvor sein Geschäft abschließen wollen, als ein 19-Jähriger versuchte, trotzdem noch ins Geschäft zu kommen. Als der 53-jährige Ladeninhaber ihn darauf aufmerksam machte, dass das Geschäft geschlossen sei und er nicht mehr hinein könne, schlug der 19-Jährige unvermittelt mehrmals zu und verletzte den Gelsenkirchener leicht. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den 19-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

