Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Terminankündigung ruft Betrüger auf den Plan

Gelsenkirchen (ots)

Falsche Heizungsableser haben am Dienstag, 23. März 2021, eine 87-Jährige in Buer um Bargeld und einen Tresor mit Wertgegenständen gebracht. Gegen 11.45 Uhr standen die beiden Unbekannten bei der Gelsenkirchenerin vor der Tür und gaben an, dass sie die Heizungen, wie angekündigt, ablesen wollen. Im weiteren Verlauf wurde die Frau in ein Gespräch verwickelt und gebeten, in der Küche zu bleiben, um die Arbeiten in der Wohnung nicht zu stören. Als Mitarbeiter der tatsächlich im Haus tätigen Heizungsfirma bei der 87-Jährigen klingelten, verließen die beiden unbekannten Täter mit dem Diebesgut die Wohnung am Diesingweg und flüchteten.

Die beiden Täter sind etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Einer der beiden hatte dunkelblondes Haar, der andere schwarze, lockige, nach hinten gegelte Haare, außerdem trug er einen schwarz-braunen Schal und eine schwarze OP-Maske. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können oder generell jemanden mit Tresor rund um den Diesingweg gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 zu melden.

Die Polizei warnt angesichts dieser seltenen Betrugsmasche noch mal eindringlich: Wenn ein Handwerker-Termin per Zettel an der Haustür angekündigt wird, lassen Sie sich am Tag des Besuchs stets eine Bescheinigung, einen Dienstausweis oder Ähnliches zeigen. Im Zweifel rufen Sie bei der Firma oder beim Hausverwalter an. Bei großen Unsicherheiten oder fehlenden Telefonnummern wählen Sie umgehend die 110. Lassen Sie zudem Fremde niemals unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung. Einfache, an die Tür geklebte Terminankündigungen können von jedem Fremden ebenfalls gelesen werden, sodass sich Betrüger mit dieser vermeintlichen Legitimation am besagten Tag leicht als der angekündigte Handwerker ausgeben können.

Sensibilisieren Sie auch noch mal Ihre Eltern und Großeltern für die allgemeine Betrugsgefahr, insbesondere aber auch noch mal für diese besondere Betrugsmasche. Alle weiteren Infos finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

