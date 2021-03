Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer kollidiert mit geparktem Auto

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem Weg nach Hause ist ein Radfahrer am Sonntagnachmittag, 21, März 2021, in Bismarck gestürzt und musste ärztlich versorgt werden. Gegen 16.15 Uhr war der 78-Jährige auf der Bickernstraße in Richtung Bismarckstraße mit seinem Rad unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Gelsenkirchener mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Da ein zuvor freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, wurde dem 78-Jährigen im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell