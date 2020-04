Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Mittwoch (29.04.), gegen 07:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Nissan-Fahrer aus Sinntal befuhr die Petersbergerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er an einer Kreuzung nach rechts in den Zieherser Weg abbiegen wollte, übersah er einen ebenfalls in gleicher Richtung fahrenden 35-jährigen Fahrradfahrer aus Fulda, welcher auf dem rechten Fahrbahnstreifen geradeaus weiterfahren wollte. Beim Abbiegen des Nissan kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Nissan-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, konnten das Kennzeichen des Nissan ablesen. So gelang es der Polizei den Täter zu ermitteln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Dienstag (28.04.), kam es gegen 17:55 Uhr, zur einem Alleinunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 36-jährige aus Fulda befuhr den Zieherser Weg von der Petersberger Straße kommend in Richtung Esperanto und kam bergab bei regennasser und schmieriger Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde durch einen Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 20 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Mittwoch (29.04.), kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kraftrad-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt am Main befuhr auf der Frankfurter Straße den rechten Abbiegestreifen in Fahrtrichtung Bronnzeller Straße. Als er bemerkte, dass er sich falsch eingeordnet hatte um auf der Bundesstraße 27 in Richtung Frankfurt weiterzufahren, fuhr er nach links über die Sperrfläche in den Bronnzeller Kreisel ein. Zeitgleich befuhr ein 16-jähriger Kraftrad-Fahrer aus Fulda den Bronnzeller Kreisel und wollte auf der linken Spur in Fahrtrichtung Bronnzeller Straße weiterfahren. Der BMW-Fahrer übersah den 16-Jährigen, welcher seitlich in den BMW einschlug und stürzte. Das Kraftrad kam einige Meter weiter in der Böschung zum Liegen. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

