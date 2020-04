Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorsicht Fall: Betrüger unterwegs!

Fulda (ots)

Enkeltrick - Betrüger erbeuten mehrere Tausend Euro!

Fulda - "Hallo Oma, weißt du wer am Telefon ist? Hier spricht dein Enkel und ich brauche dringend deine Hilfe. Ich bin in einer Notsituation und brauche sofort Geld. Kannst du mir bitte aushelfen? Das Geld holt ein Bekannter von mir ab, da ich selber nicht kommen kann".

So oder so ähnlich erging es am Mittwochnachmittag (29.04.) einer lebensälteren Dame aus Fulda. Durch eine geschickte Gesprächsführung erschlich sich eine männliche Person am Telefon das Vertrauen der Dame und brachte sie dazu mehrere Tausend Euro an eine ihr unbekannte männliche Person auszuhändigen.

Die Geschädigte konnte folgende Personenbeschreibung angeben: Männlich, zwischen 20 und 25 Jahren alt, schlanke Gestalt und kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke, einem weißen Oberteil, Bluejeans und weißen Turnschuhen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder gesehen hat wird gebeten sich bei der Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661 / 105-0 zu melden. Aber auch jede andere Dienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de nimmt Hinweise entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein und legen Sie sofort auf - Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen - Rufen Sie im Zweifel selber bei Ihrer örtlichen Polizei an

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

