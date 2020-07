Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmittag gegen 12.35 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Lage mit seinem Fahrrad die Wittekindstraße in Richtung Heidenoldendorf. Ohne Fremdeinwirkung kam er plötzlich auf dem Radweg zu Fall und verletzte sich am Kopf. Nachdem er gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zuerst noch behauptet hatte, dass ihm ein PKW die Vorfahrt genommen, ihn angefahren und dann geflüchtet sei, gab er dann doch nach Auswertung der Spurenlage zu, dass diese Unfallversion frei erfunden war. Die eigentliche Unfallursache wurde dann auch schnell festgestellt, der 41-jährige stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er durch einen Rettungswagen dem Klinikum Detmold zugeführt.

