Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ohne Führerschein aber dafür berauscht im Auto unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende, 19. bis 22. März 2021, hat die Polizei Gelsenkirchen insgesamt sieben Autofahrer angetroffen, die ohne Fahrerlaubnis und/oder alkoholisiert beziehungsweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. So kontrollierten die Beamten bereits am vergangenen Freitag einen 32 Jahre alten Gelsenkirchener auf der Braukämperstraße in Beckhausen. Den Beamten gegenüber sagte der Mann, dass er schon jahrelang ohne Führerschein fahre. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest war zudem positiv. Ein weiterer Fahrer fiel Polizeibeamten am Sonntag auf, weil er am Steuer telefonierte. Auch er hatte keine Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ebenfalls am Sonntag kontrollierten die Beamten einen 33-Jährigen, der aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in Horst auffiel. Im Fußraum des Autos lagen Dosen alkoholischer Getränke, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war auch bei diesem Mann positiv, so dass er die Beamten zur Wache begleiten musste. Dort gab er zunächst eine falsche Identität an, so dass erst später auffiel, dass gegen den Beschuldigten zudem ein Haftbefehl zur Vollstreckung vorlag. Da der Mann über keine festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er vor Ort eine vierstellige Summe als Sicherheitsleistung hinterlegen. In allen sieben Fällen schrieben die Beamten Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafanzeigen und untersagten den Betroffenen die Weiterfahrt.

