Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein achtjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall in der Feldmark am Sonntagnachmittag, 21. März 2021, schwer verletzt. Um 17.42 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Röhrenstraße in Richtung des Schwarzbachs, als ein Ball vor seinem Wagen auf die Fahrbahn rollte. Dem Ball folgte ein achtjähriger Junge, der zwischen zwei rechts geparkten Autos unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Der Gelsenkirchener bremste sofort, konnte allerdings den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell