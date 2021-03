Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Neuenrade

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Mordkommission Hagen und der Kreispolizeibehörde des Märkichen Kreises.

Am heutigen Tag, gegen 16 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Streit in einer getrennt lebenden Familie. Bei der Auseinandersetzung zwischen der 24 jährigen Frau und dem 22 jährigen Mann wurden beide Personen nicht unerheblich verletzt. Die junge Frau verstarb trotz notärztlicher Erstversorgung in der Wohnung, der Tatverdächtige wurde im Krankenhaus versorgt und dem Polizeigewahrsam in Lüdenscheid zugeführt. Die beiden gemeinsamen Kinder (2 und 3 Jahre alt) wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

