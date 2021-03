Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weitere Feuerlöscher leer gesprüht

Iserlohn (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 19.3./10.44 Uhr "Feuerlöscher leer gesprüht" Eine weitere Sachbeschädigung gab es in einer Tiefgarage am Reiterweg. Zwischen Dienstag, 11 Uhr, und heute Morgen wurden dort sechs Feuerlöscher aus den Brandschutzschränken genommen und auf dem Boden der Tiefgarage entleert. Die Täter rissen außerdem zwei Bewegungsmelder ab und sprühten mit roter Farbe die Zahlen 1453 sowie ein Herz mit einem Pfeil an eine Wand. Ein Zusammenhang zu den geleerten Feuerlöschern an der Südschule ist nicht auszuschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell