POL-MK: Feuerlöscher leer gesprüht

Iserlohn (ots)

In der vergangenen Nacht wurden am dem Schulhof der Südschule an der Waisenhausstraße zwei Feuerlöscher leer gesprüht. Die Feuerlöscher stammen nicht vom Schulgelände. Wahrscheinlich wurden sie an einer anderen Stelle gestohlen und dann im Laufe der Nacht an einem Baum auf dem Schulgelände geleert. Die Polizei stellte die Behälter sicher, schrieb eine Anzeigen wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

