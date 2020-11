Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher verfolgt und festgenommen

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach 10 Uhr, wurden durch einen Zeugen verdächtige Personen im Bereich eines Hauses in der Buckesfelser Straße gemeldet. Als die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, stellte sie einen Einbruch in ein dortiges Haus fest. Der Zeuge konnte mitteilen, dass die verdächtigen Personen mit einem dunklen Audi mit MK-Kennzeichen von der Örtlichkeit davongefahren seien. Die Fahndung nach dem Fahrzeug führte zur Straße Unterm Freihof, wo drei Personen beim Erkennen der Polizei zu Fuß flüchteten. Die Polizei verfolgte einen der Täter auf den Bahngleisen und konnte diesen in Höhe der Straße Im Winkel vorläufig festnehmen. Bei seiner Flucht stürzte der Täter eine Böschung bis zu den Bahngleisen hinunter und verletzte sich bei dem Sturz. Er wurde nach Festnahme durch einen Notarzt erstversorgt. Da die Fahndung sich auch auf die Bahnstrecke bezog, wurde der Zugverkehr zwischen Lüdenscheid und Brügge gestoppt. Der zweite Täter flüchtete in Richtung Kreishaus und versteckte sich u.a. in diversen Hinterhöfen. Zur Fahndung nach dem Täter wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der zweite Täter konnte in einem Gartenhaus im Bereich Im Siepen auf Grund eines Zeugenhinweises ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Das Fahrzeug der Einbrecher wurde sichergestellt. Der Suche nach einem dritten Täter ist noch nicht beendet. Die Ermittlungen gegen die beiden festgenommenen Männer werden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell