Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bewohner überrascht Einbrecher

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.10.2020 gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch das Aufhebeln einer Eingangstür in das Anwesen. Als der 59-Jährige Bewohner nach Hause kam fand er seinen Wohnzimmertisch verschoben, abgeräumt und beschädigt vor. Er nahm dann aus dem Obergeschoß Geräusche war. Als er die dortige Badezimmertür öffnete, wurde er von einer unbekannten Täter umgerannt. Dieser flüchtete dann in unbekannte Richtung aus dem Wohnhaus. Glücklicherweise wurde der 59-Jährige nicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm bis 190cm, 30 bis 35 Jahre, dunkelhäutig. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, blaue Hose und weiße Turnschuhe. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde aus dem Wohnhaus nichts entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

