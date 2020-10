Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Seniorin Opfer eines "Shoulder Surfer"-Betrügers

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits am 10.10.2020 gegen 12:00 Uhr wurde ein 75-Jährige in einer Bank in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim Opfer eines sogenannten "Shoulder-Surfers". Nachdem sie ihre PIN eingeben hatte um Bargeld von ihrem Konto abzuheben, wurde sie von einem bislang unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Dieser spähte vermutlich ihre PIN aus, bediente unbemerkt die Abbruchtaste und entnahm die EC-Karte aus dem Bankautomatenschacht. Die 75-Jährige ging irrtümlich davon aus, dass ihre Bankkarte eingezogen wurde und verließ die Bank. Erst später bemerkte die Frau bei der Kontrolle ihres Kontos, dass 500 Euro abgebucht wurden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Dieses Phänomen der sogenannten "Shoulder Surfer" ist bundesweit bekannt. Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4658958 Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

