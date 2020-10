Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feld der Verwüstung nach Diebstahl eines Linienbusses

Haßloch/Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurden Beamte der PI Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall in die Hauptstraße nach Böhl gerufen. Dort fanden sie ein Feld der Verwüstung vor. Ein Linienbus hatte offenbar sechs Fahrzeuge und ein Hoftor beschädigt und insgesamt einen Sachschaden von ca. 40000 Euro verursacht. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass der Bus offenbar in Haßloch von einem Busdepot eines westpfälzischen Unternehmens entwendet wurde. Vor Ort konnten Beamte der PI Haßloch weitere acht Busse feststellen, die teilweise beschädigt waren und Unfallspuren aufwiesen. In der Nähe des Depots in Haßloch wurde eine verdächtige Person festgestellt, die zuvor in der Nähe der Unfallstelle in Böhl schon kontrolliert wurde. Der Mann, ein 19-jähriger Speyerer konnte nach einem kurzen Fluchtversuch durch die Beamten gestellt werden. Er räumte schließlich ein, gemeinsam mit einem 16-jährigen aus Neustadt, die Busse im Depot beschädigt und einen der Busse entwendet und den Unfall verursacht zu haben. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Kumpane konnte ebenfalls ermittelt werden. Der verursachte Gesamtschaden wird auf ca. 90000 Euro geschätzt. Beide werden sich für die Taten verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Haßloch

Frank Hoffmann

Telefon: 06324-9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell