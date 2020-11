Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alfa-Emblem geklaut

PlettenbergPlettenberg (ots)

Ein geparkter Alfa Romeo wurde in der Nacht zu Donnerstag zum Ziel von Dieben. Sie entwendeten das an der Motorhaube angebrachte Fahrzeugemblem. Der PKW stand an der Ebbetalstraße in Kückelheim. Hinweise auf die Diebe nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell