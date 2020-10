Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Morgen (Donnerstag) gegen 03:00 Uhr warf ein unbekannter Täter die Glaseinfassung einer Tür zu einem Ladenlokal an der Victoriastraße mit einem Stein ein. Auf diesem Weg gelangte er in den Verkaufsraum. Aus einer Geldkassette im Thekenbereich entwendete er Bargeld und flüchtete in Richtung Hülsstraße.

Der Einbruch wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet.

Personenbeschreibung:

- männlich, ca. 20-40 Jahre alt - kurze Haare mit auffällig ausgeprägten Geheimratsecken - trug: schwarze Parkerjacke, vermutlich graue Jeanshose, dunkle Schuhe

Gladbeck

Am Mittwoch, zwischen 08:15 Uhr und 14:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Haldenstraße. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Beute. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Zwischen Montag und Mittwoch entwendeten unbekannte Täter diverse Arbeitsmaschinen aus einem Reihenhaus an der Händelstraße. Das Gebäude wird zur Zeit kernsaniert. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

In der Nacht zu Freitag warfen unbekannte Täter ein Fenster einer Schule an der Fritz-Erler-Straße ein. Ein Schülercafe wurde verwüstet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

