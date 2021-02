Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Auto und Krad kollidieren

Duisburg (ots)

Auf der Karl-Morian-Straße in Fahrtrichtung Duisburger Straße sind am Mittwochnachmittag (17. Februar, 17:05 Uhr) ein Auto und ein Krad zusammengestoßen. Ein 33-Jähriger wollte mit seinem Auto nach links in eine Einfahrt abbiegen, als der gleichalte Harley-Fahrer den langsam fahrenden Renault gerade überholen wollte. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Der Motorradfahrer stürzte zur Seite und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Zeugen, die genauere Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

