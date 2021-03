Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer prallt in Horst frontal vor Mast

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Horst am Samstagmorgen, 20. März 2021, wurde eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt. Um 9.58 Uhr wurden die Polizeibeamten zur Essener Straße alarmiert. In Fahrtrichtung Essen-Karnap hatte ein 62-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zunächst ein rechts am Fahrbahnrand geparktes Auto touchiert, dann führte der Gelsenkirchener seine Fahrt zunächst fort, ehe er schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Mast prallte. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine 57-jährige Beifahrerin, auch aus Gelsenkirchen, erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

