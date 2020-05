Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Waldstück in Brand geraten

Meppen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist gestern gegen 07:00 Uhr ein in einem städtischen Waldstück, abseits von einem Waldweg, am Helter Damm in Meppen eine Fläche von wenigen Quadratmetern in Brand geraten. Der Brand wurde durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Meppen entdeckt. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand löschen.

