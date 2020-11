POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kollision mit Grundstückszaun ohne Fahrerlaubnis

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch Gladbach - Kollision mit Grundstückszaun ohne Fahrerlaubnis

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (23.11.) um 21:45 Uhr ist es auf der Oberheidkamper Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein Pkw Mitsubishi war dort frontal in einen Grundstückszaun gefahren.

Der Fahrer, ein 26-jähriger Bergisch Gladbacher, war zusammen mit seinem Beifahrer, einem ebenfalls 26-Jährigen aus Bergisch Gladbach, unterwegs aus Richtung Ferrenbergstraße in Richtung Oberheidkamper Straße. An einer Einmündung wollten sie nach rechts in die Bensberger Straße abbiegen, waren dabei aber vermutlich zu schnell unterwegs. Angeblich hätten die Bremsen plötzlich blockiert, so dass der Fahrer trotz Gegenlenkens geradeaus über die Einmündung fuhr und frontal mit dem Zaun kollidierte.

Der Beifahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer räumte ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und Alkohol konsumiert hat. Ein Atemalkoholtest ergab rund 0,9 Promille. Zudem räumte er den gelegentlichen Konsum von Betäubungsmitteln ein und machte im Rahmen der Unfallaufnahme den Eindruck, auch aktuell unter dem Einfluss von Drogen zu stehen.

Dem Fahrer wurden deshalb zwei Blutproben entnommen.

Der Schaden am Zaun konnte noch nicht beziffert werden. Der Pkw wies einen Schaden von circa 2.500 Euro auf und wurde als Beweismittel sichergestellt.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung. Der Fahrzeughalter bekommt ebenfalls eine Anzeige, da er die Fahrt zugelassen hat. (ct)

