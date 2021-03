Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Brand in Werkstatt und Gartenlaube

Gelsenkirchen (ots)

Im Zusammenhang mit zwei Bränden in Schalke haben Polizeibeamte am Samstag, 20. März 2021, einen 25-jährigen tatverdächtigen Gelsenkirchener vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Brandstifter betrat kurz nach zwei Uhr ein Grundstück auf der Freiligrathstraße. Anschließend durchsuchte er die dortige Gartenlaube sowie eine Werkstatt nach Diebesgut, das er in seine Wohnung brachte. Kurz darauf kehrte er zur Örtlichkeit zurück und legte vermutlich um 2.53 Uhr Feuer an Werkstatt sowie Gartenlaube. Als die Gartenlaube in Flammen stand, informierte er einen 27-jährigen Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, dieser verständigte Polizei und Feuerwehr und löschte das Feuer an der Werkstatt. Die brennende Gartenlaube wurde durch die Feuerwehr gelöscht, verletzt wurde niemand. Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

