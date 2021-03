Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher mit Machete bedroht

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitag, 19.03.2021 gegen 14:50 Uhr befand sich ein 15jähriger Gelsenkirchener mit einem Freund in einem Linienbus in Fahrtrichtung Innenstadt. Er geriet in Streit mit einer größeren Personengruppe, nachdem er aus dieser heraus beleidigt worden war. An der Haltestelle "Musiktheater" verließen die Beteiligten den Bus und setzten ihren Streit hier zunächst verbal fort. Plötzlich zog eine Person aus der Gruppe eine Machete aus einem Futteral, schwang sie über den Kopf und bedrohte den Jugendlichen damit. Dieser lief fluchtartig in Richtung Kurt-Schumacher-Straße davon und alarmierte den Notruf. Bei Eintreffen der Beamten wurden sie lediglich von dem Geschädigten erwartet, alle anderen Personen hatten sich von der Örtlichkeit entfernt und konnten auch im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Tatwaffe, eine Machete von 43 Zentimetern Klingenlänge und verstaut in einem schwarzen Futteral, wurde wenig später von einer Zeugin unter ihrem parkenden PKW auf der Königstraße aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Der flüchtige Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre alt, schwarze Haare und schwarzer Vollbart, bekleidet mit Bluejeans und einem roten Pullover unter einer schwarzen Jacke. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

