Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Bäckerei in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Zeit von Sonntag, 21. März 2021, bis Montagmorgen, 22. März 2021, in eine Bäckerei auf der Horster Straße in Buer ein und entwendeten einen Tresor. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei stellte am Montag um 3.50 Uhr fest, dass die Unbekannten die Hintertür des Geschäfts aufgebrochen und einen Tresor aus den Räumlichkeiten entwendet hatten. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 3.50 Uhr, verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell