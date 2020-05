Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Opel Corsa gestohlen

Lingen (ots)

Am späten Freitagabend ist es an der Synagogenstraße zum Diebstahl eines blauen Opel Corsa gekommen. Das Auto wurde dort gegen 22.30 Uhr, im Halteverbot in Höhe der Gaststätte "Täglich", unverschlossen abgestellt. Der Zündschlüssel steckte im Zündschloss. Gegen 23.30 Uhr war das Auto nicht mehr am Abstellort zu finden. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell