Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Frau bei Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Eine 75-jährige Gelsenkirchenerin war am Dienstag, 23. März 2021, mit ihrem Auto um 12:53 Uhr auf der Cranger Straße unterwegs, als unvermittelt eine Frau aus einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug stieg. Der Wagen der 75-Jährigen streifte die 36-jährige Gelsenkirchenerin. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell