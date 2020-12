Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.12.2020.

GoslarGoslar (ots)

Mit vollem Einkaufskorb geflüchtet.

Goslar. Am späten Dienstagnachmittag, 18.41 Uhr, passierten zwei bislang unbekannte männliche Personen, die lediglich mit dunkel gekleidet und vermutlich osteuropäischer Herkunft beschrieben werden können, mit einem Einkaufskorb, in dem sich mehrere Parfümerieartikel befanden, den Kassenbereich einer Drogerie in der Breiten Strasse, verließen anschließend fluchtartig die Geschäftsräume, ohne die Ware zuvor bezahlt zu haben, und entfernten sich in der Folge in Richtung Bäckerstrasse. Die unmittelbar nach Bekanntwerden der Straftat erfolgten Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zur Feststellung der beiden Personen. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht bzw. zwei dunkel bekleidete Männer mit einem Einkaufskorb bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Büro.

Goslar-Hahnenklee. Am Montagmorgen, 01.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen einer Nebeneingangstür in ein Gebäude in der Rathausstrasse ein, gelangten so in das Büro einer Ferienwohnungsbetreuung, durchsuchten die Räumlichkeiten sowie die darin befindlichen Behältnisse und entwendeten eine aufgefundene silberne Geldkassette. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Versuchter Einbruch.

Goslar-Hahnenklee. In der Zeit von Freitag, 06.11.2020, 15.00 Uhr, bis Freitag, 27.11.2020, 13.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, eine Wohnungseingangstür im Mehrparteienwohnhaus in der Strasse Am Bocksberg gewaltsam zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von voraussichtlich knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeuge aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Freitagabend, 18.00 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 15.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Außengelände eines Autohauses in der Langen Wanne und brachen die Türen dreier nicht zugelassener und zum Verkauf stehender Klein-Lkw auf. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar-Hahnenklee. In der Zeit von Montagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 07.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkstreifen in der Langeliethstrasse, Höhe Haus Nr. 3, abgestellter weißer Fiat Ducato mit H-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt im Bereich der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Hahnenklee hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05325/52847-0 zu melden.

Siemers, KHK

Polizeiinspektion Goslar

Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell