POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 01.12.2020

Pressebericht von 01.12.2020

Vorfahrtsunfall

Langelsheim. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 68jähriger Langelsheimer mit seinem Porsche Macan die Abfahrt der B 82 in Richtung Astfeld. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 55jährigen aus dem Landkreis Peine, der mit seinem Renault Zoe die Straße "An der Haar" befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Renault wurde leicht verletzt. An dem erst acht Monate alten E-Renault entstand Totalschaden, am Porsche ein Schaden von etwa von etwa 12.500 Euro.

