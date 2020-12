Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen zu einer Brandstiftung

GoslarGoslar (ots)

In der Goslarer Innenstadt wurde am Sonnabend, gegen 12.25 Uhr, ein Mülleimer in Brand gesteckt, der an der Rückseite eines Hotels am Parkplatz Stoben, direkt an einem Lichtschacht stand.

Der brennende Abfallbehälter wurde von aufmerksamen Anwohnern mit Wassereimern gelöscht und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude sowie einen belaubten Strauch in unmittelbarer Nähe verhindert.

Zeugen, die Hinweise zur Brandverursachung geben können werden gebeten, die Polizei Goslar unter (05321) 339-418 oder 339-0 zu kontaktieren.

