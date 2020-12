POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Geldbörse in Supermarkt entwendet

Während eines Einkaufs in einem Supermarkt in der Bornhardtstraße im Ortsteil Baßgeige, wurde einer 74-jährigen Seniorin die Geldbörse entwendet. Der oder die Täter nutzten dabei offensichtlich einen Moment der Unachtsamkeit aus und erbeuteten neben einer geringen Menge Bargeld auch den Personalausweis, der sich in der schwarzen Börse befunden hatte.

Zeugenhinweise für die Tat, die sich am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, ereignete, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Farbschmiererei auf Schulgelände

Die Tür zur Sporthalle der Pestalozzischule in Goslar, wurde zwischen Freitagmittag, 13.30 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, durch Farbschmierereien verunreinigt. Tatwerkzeug für den schwarzen Schriftzug war offensichtlich ein Filzstift.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Hauswand

Vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren stieß ein Fahrzeug gegen eine Hauswand in der Obere Mühlenstraße und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 500,-EUR. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr, Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 zu kontaktieren.

