POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.11.2020.

Pkw beschädigt.

Goslar. Am Samstag, zwischen 13.00 und 19.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen am Fahrbahnrand der Mengestrasse, Höhe Haus Nr. 4-6, abgestellten schwarzen Pkw Audi mit GS-Kennzeichen, indem sie die den hinteren linken Kotflügel mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mit Filzstift beschmiert.

Langelsheim. In der Zeit von Samstagabend, 21.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Schaukasten sowie ein Hinweisschild auf dem Bahnhofsgelände sowie die Plane eines in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeuganhängers, indem sie die diese mit einem Filzstift beschmierten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/97878-0 zu melden.

