Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 28.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 3000,- Euro Sachschaden

27.11.2020, 13.10 Uhr, Seesen/Rhüden, L 466. Die beiden Beteiligten befuhren die L 466 von der AS Rhüden der A 7 kommend, in Rtg. Rhüden. Die 59-jährige Pkw Fahrerin aus Wulften fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden Lkw auf. Nur an dem Pkw entstand Sachschaden. Die beteiligten Fahrzeuge befanden sich im stop-and-go Verkehr auf der Umleitungsstrecke, auf Grund eines Staus auf der A 7.

Diebstahl einer Geldbörse, Schaden ca. 140 ,- Euro

27.11.2020, 14.30 Uhr, Seesen, Braunschweiger Straße, Bereich Fa. Lidl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete der 63-jährigen Geschädigten aus Seesen die Geldbörse aus ihrer Jackentasche. Die Börse wurde im Stadtgebiet Seesen ohne das Bargeld aufgefunden. Hinweise unter Tel. 9440.

Verkehrsunfallflucht, Schaden ca. 1700,- Euro

27.11.2020, 18.45 Uhr, Seesen, Kleine Reihe. Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte der Fahrer eines Pkw einen parkend abgestellten Pkw. Danach verliess er unerlaubt die Unfallstelle. Durch einen Zeugenhinweis konnte der 60-jährige Unfallverursacher aus Seesen ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit ca. 15.000,- Euro Sachschaden

27.11.2020, 22.35 Uhr, Seesen, Bockenemer Straße. Der 21-jährige Pkw Fahrer aus Seesen befuhr die Bockenemer Straße aus Rtg. Braunschweiger Str. kommend und wechselte im Einmündungsbereich zur Bornhäuser Straße vom Linksabbiegerstreifen unvermittelt auf den Geradeausfahrstreifen in Rtg. des Autobahnzubringers. Hierbei übersah er den 18-jährigen Pkw Fahrer, der sich auf diesem Fahrstreifen befand und durch das Manöver die Kontrolle über seinen Pkw verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und die dortige LSA beschädigte. Zu einer Kollision der beiden Pkw ist es nicht gekommen. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05381/9440 bei der Polizei zu melden.(hei)

