Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 28.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag den linken Außenspiegel eines weißen Pkw VW, der in der Straße Unter den Linden ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Das beschädigte Fahrzeug war in Höhe der Neuapostolischen Kirche abgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 in Verbindung zu setzen

Sonstiges

Am frühen Samstagvormittag verließ eine demente 85jährige Vienenburgerin unbemerkt von ihren Angehörigen das Wohnhaus. Mit mehreren Fahrzeugen suchte die Polizei die nähere und weitere Umgebung nach der alten Dame ab. Diese wurden dann in der Nähe der alten Malzfabrik an der Bahnstrecke Vienenburg/ Bad Harzburg leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten, aufgefunden und wieder in die Obhut ihrer Familie übergeben.

Wagener, POK

