Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Rauchentwicklung auf Schulgelände ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Verden (ots)

Rauchentwicklung auf Schulgelände

Thedinghausen. Aufgrund eines qualmenden Baums wurden am Sonntagabend die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Gegen 18:15 Uhr bemerkte ein Anwohner die Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Schule in der Jahnstraße. Die Freiwillige Feuerwehr fällte und löschte den Baum. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Moorstraße. Das schwarze Auto der Geschädigten war dort am Fahrbahnrand geparkt, als nach derzeitigen Erkenntnissen eine bislang unbekannte Person einen Zusammenstoß mit dem Auto verursachte. Hierdurch entstand an dem geparkten Auto ein Schaden von rund 2500 Euro. Im Anschluss entfernte sich die unbekannte Fahrzeugführerin bzw. der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu hinterlassen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

