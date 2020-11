Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der PI Goslar vom 27.11.2020, 09 Uhr, bis 28.11.2020, 12 Uhr

GoslarGoslar (ots)

Körperverletzung

Am Freitag, gegen 18:46 Uhr, kam es auf dem Goslarer Marktplatz zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Die Täter entfernten sich zunächst vom Tatort. Im Rahmen der Tatortnahbereichsfahndung konnte im Bereich der Wallanlagen u.a. eine 18-jährige Täterin festgestellt werden. Während der Personalienfeststellung leistete die Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Hierbei wurde ein 36-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Diebstahl eines Portemonnaies

Am Freitag, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde einer 73-jährigen Frau beim Einkaufen im "Netto", Hildesheimer Straße, die Geldbörse aus ihrem getragenen Rucksack entwendet. Der Täter entnahm der Geldbörse 60 Euro Bargeld und entledigte sich dieser anschließend in der Geheimrat-Ebert-Straße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in einem Hotel in der Rosentorstraße

Am Freitag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in einem Hotel in der Rosentorstraße ein Glaselement eines Kellerfensters eingeschlagen. Während der Tathandlungen wurde der Täter durch eine Zeugin angesprochen. Daraufhin entfernte sich der Täter vom Tatort. Bislang gibt es keine weiteren Täterhinweise. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Freitag, um 15:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Stapelner Straße mit zwei beschädigten PKW. Eine 68-jährige Fahrzeugführerin aus Goslar wollte mit ihrem PKW VW Polo von der Dörntener Straße nach links in die Stapelner Straße einbiegen. Im selben Moment überholte ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Langelsheim, der mit seinem PKW VW Golf die Stapelner Straße in Richtung Grauhöfer Landwehr befuhr, einen vor ihm nach rechts in die Dörntener Straße abbiegenden PKW. Hierbei kam es zum Unfall zwischen dem Golf und dem Polo. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, alle Beteiligten blieben unverletzt.

i.A. Schellenberg, PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell